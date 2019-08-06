Кандидат в губернаторы Волгоградской области Эдуард Давыдовский решил отказаться от участия в выборах.
Он ни в какой партии не состоит, выдвигался от "Партии пенсионеров за социальную справедливость". В своем заявлении, которое приводит портал "НовостиВолгограда.ру", он фактически выразил поддержку действующему главе региона Андрею Бочарову.
Давыдовский сказал, что участвовать в предвыборной гонке просто ради участия он бы не стал. "А значит, пришло время сойти с дистанции, уступить дорогу лидеру", - добавил он.
В избиркоме региона подтвердили, что Эдуард Давыдовский направил заявление с отказом от участия в выборах. Его должны рассмотреть сегодня.
Таким образом, в выборах губернатора примут участие четыре человека: Бочаров от "Единой России", Владимир Рублёв от ЛДПР, Алексей Буров от КПРФ, Сергей Полещук от "Справедливой России".
Источник фото: сайт "Единой России"
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