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Один из кандидатов в волгоградские губернаторы снимается с выборов

Политика » Выборы print

Кандидат в губернаторы Волгоградской области Эдуард Давыдовский решил отказаться от участия в выборах.

Он ни в какой партии не состоит, выдвигался от "Партии пенсионеров за социальную справедливость". В своем заявлении, которое приводит портал "НовостиВолгограда.ру", он фактически выразил поддержку действующему главе региона Андрею Бочарову.

Давыдовский сказал, что участвовать в предвыборной гонке просто ради участия он бы не стал. "А значит, пришло время сойти с дистанции, уступить дорогу лидеру", - добавил он.

В избиркоме региона подтвердили, что Эдуард Давыдовский направил заявление с отказом от участия в выборах. Его должны рассмотреть сегодня.

Таким образом, в выборах губернатора примут участие четыре человека: Бочаров от "Единой России", Владимир Рублёв от ЛДПР, Алексей Буров от КПРФ, Сергей Полещук от "Справедливой России".

Источник фото: сайт "Единой России"

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Темы кандидаты губернатор предвыборная кампания волгоградская область
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