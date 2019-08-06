Представители девяти партий и самовыдвиженцы примут участие в выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области.
Речь идет о партиях "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Партия роста, "Родина", "Коммунисты России", "Социальная защита", "Пенсионеры за социальную справедливость".
Зарегистрировано 92% кандидатов - 4374 человека, отказ получили 422. Основная причина для отказа в регистрации - ошибки в подписных листах. Процент отказов в текущем году составил 8,8, пять лет назад эта цифра была 15,2.
В числе зарегистрированных кандидатов 37,7% - женщины, 62,3% - мужчины.
В регионе 8 сентября будут избирать депутатов 177 муниципальных образований, будут замещены 2062 мандата.
Средства видеонаблюдения будут установлены в территориальных избиркомах, а также на подавляющем большинстве избирательных участков области.
Источник фото: Правда.ру
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