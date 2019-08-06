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Источник Правда.Ру

Более 420 кандидатов не допустили до муниципальных выборов в Ленобласти

Политика » Выборы print

Представители девяти партий и самовыдвиженцы примут участие в выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области.

Речь идет о партиях "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Партия роста, "Родина", "Коммунисты России", "Социальная защита", "Пенсионеры за социальную справедливость".

Зарегистрировано 92% кандидатов - 4374 человека, отказ получили 422. Основная причина для отказа в регистрации - ошибки в подписных листах. Процент отказов в текущем году составил 8,8, пять лет назад эта цифра была 15,2.

В числе зарегистрированных кандидатов 37,7% - женщины, 62,3% - мужчины.

В регионе 8 сентября будут избирать депутатов 177 муниципальных образований, будут замещены 2062 мандата.

Средства видеонаблюдения будут установлены в территориальных избиркомах, а также на подавляющем большинстве избирательных участков области.

Источник фото: Правда.ру

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Темы партии выборы кандидаты ленинградская область
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