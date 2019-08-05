ЦИК проверит заявки для голосования на "дачных" участках Петербурга

Контрольная группа ЦИК будет по телефону проверять заявления желающих проголосовать на выборах губернатора Петербурга на загородных избирательных участках.

Глава избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский заявил, что это поможет исключить махинации с заявлениями.

По его мнению, в Ленобласти могут прийти на участки от 40 до 100 тыс. человек. В дачный сезон за город на выходных уезжает до 1 млн петербуржцев.

Напомним, в Ленобласти создали 72 избирательных участка в 11 районах. Изначально их планировалось открыть также в Псковской области, но глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала руководству Петербургского избиркома не делать этого.

Она отметила, что "по Псковской области очень нехорошая ситуация", и пообещала, что ведомство будет внимательно следить за тем, что происходит в регионе.

Источник фото: Правда.ру

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