Кандидат в депутаты Госсовета Удмуртии от СР заявила об угрозах

Зарегистрированный кандидат в депутаты Госсовета Удмуртии от "Справедливой России" Ия Боронина сообщила, что в ее адрес поступают угрозы. Она убеждена, что это связано с ее общественной деятельностью.

Боронина - лидер инициативной группы, выступающей за референдум по вопросу строительства завода для переработки отходов первого и второго классов опасности в Камбарке. По ее словам, которые приводит сайт партии, власти региона намерены не допустить референдума, в ход идут все меры.

Боронина рассказала. что ей поступил звонок от главы администрации правительства республики. Он "настойчиво просил" отказаться от проведения референдума, заявила она.

Вскоре после этого ночью домой к Борониной приехали два бойца какого-то силового ведомства и заявили, что ошиблись адресом. Она считает, что это был намек.

Ия Боронина добавила, что угрозы поступают и членам инициативной группы, в частности, одной девушке позвонили и посоветовали из нее выйти.

Источник фото: Правда.ру

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