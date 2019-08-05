Кандидаты в Тюменскую областную думу скрыли часть доходов

Кандидаты в депутаты Тюменской облдумы Максим Карпиков (выдвинут "Справедливой Россией") и Анатолий Княжев (КПРФ) указали недостоверные данные о своих доходах.

Карпиков не указал 124,7 тыс. рублей дохода за прошлый год, Княжев - 101,7 тыс. рублей и земельный участок в 679 кв. метров.

В местном избиркоме заявили, что никаких санкций кандидатам бояться не надо. Но по закону информация о нарушениях должна быть доведена до избирателей. О них будет написано на плакатах, которые повесят 8 сентября на избирательных участках.

Ранее кандидатов снимали с выборов за неверные сведения о доходах, однако законодательство поменялось.

Добавим, всего Карпиков в 2018-м заработал 470 тыс. рублей, Княжев - 674 тысячи.

Довыборы в областную думу назначены в связи с тем, что ранее депутат Олег Чемезов стал замгубернатора Свердловской области.

Источник фото: сайт Госдумы

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