Кандидаты в депутаты Тюменской облдумы Максим Карпиков (выдвинут "Справедливой Россией") и Анатолий Княжев (КПРФ) указали недостоверные данные о своих доходах.
Карпиков не указал 124,7 тыс. рублей дохода за прошлый год, Княжев - 101,7 тыс. рублей и земельный участок в 679 кв. метров.
В местном избиркоме заявили, что никаких санкций кандидатам бояться не надо. Но по закону информация о нарушениях должна быть доведена до избирателей. О них будет написано на плакатах, которые повесят 8 сентября на избирательных участках.
Ранее кандидатов снимали с выборов за неверные сведения о доходах, однако законодательство поменялось.
Добавим, всего Карпиков в 2018-м заработал 470 тыс. рублей, Княжев - 674 тысячи.
Довыборы в областную думу назначены в связи с тем, что ранее депутат Олег Чемезов стал замгубернатора Свердловской области.
Источник фото: сайт Госдумы
Читайте также:
Объединение Курганской и Тюменской областей: вброс, пиар или нечто реальное?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию.
Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.
Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.