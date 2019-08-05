Около 6,3 тыс. человек зарегистрировались в корпус наблюдателей на выборы депутатов в Мосгордуму.
Начальник аппарата общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Спиваков рассказал, что 74% из них - граждане 18 - 35 лет. Порядка 57% уже участвовали в наблюдении за выборами.
57% наблюдателей - женщины, средний возраст наблюдателя - 28 лет, высшее образование имеют 46%.
В ближайшее время начнется их обучение.
Напомним, выборы состоятся 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 отказано.
В этом году впервые состоится эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Участие в нем примут жители только трех округов, которые выбрали сами москвичи.
Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и наблюдатели смогут проследить за электронным голосованием.
Источник фото: Правда.ру
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Мнение: выборы в Мосгордуму используются как обкатка выборов в Госдуму
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