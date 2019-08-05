Ульяновский губернатор Сергей Морозов реформирует систему исполнительной власти региона. Теперь он станет еще и председателем облправительства.
Сегодня на совещании он заявил, что берет на себя всю ответственность за развитие области. Кроме того, Заксобрание получит полномочия по внесению альтернативных кандидатур на посты зампредов правительства и министров.
Переформатированный кабмин должен кардинально изменить свою работу с населением, добавил чиновник. Нужно вовлекать общественность и экспертов в выработку решений власти, не давать пустых обещаний, информировать жителей региона о ходе решения поставленного вопроса.
Правительство будет работать над тремя основными программными блоками: "Достаток", "Забота" и "Порядок". Губернатор отметил, что власть никому не будет "пудрить мозги", будет реализовываться "только то, что приносит реальную пользу".
Источник фото: сайт правительства Ульяновской области
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