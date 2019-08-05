Калиматов назначил и.о. постпреда Ингушетии при президенте

Врио главы Ингушетии Махмуд Калиматов сегодня назначил исполняющего обязанности постпреда региона при президенте. Им стал Адам Бузуртанов, который до этого был замруководителя постпредства.

На прошлой неделе стало известно, что занимавший данный пост Алихан Цечоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он теперь будет работать в министерстве по делам Северного Кавказа. Калиматов подписал указ об освобождении Цечоева от должности.

Бузуртанов был заместителем постпреда с осени 2017-го, а до этого работал главным специалистом отдела координации и межрегиональных связей.

Цечоев, возможно, будет занимать в минкавказа пост советника главы ведомства.

Напомним, ранее в Ингушетии свои посты покинули первый вице-премьер Багаудин Оздоев, глава минфина Бекхан Оздоев и глава минобразования Юсуп Костоев.

Источник фото: официальный сайт Ингушетии

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