Член Совфеда Олег Морозов рассказал, как 20 лет назад познакомился с будущим президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что уже тогда чувствовалось, что Путин "внутренне готов к президентской судьбе".
В августе 1999-го президент РФ Борис Ельцин объявил об отставке премьера Сергея Степашина и назначил врио Путина. Чуть позже в телеобращении к жителям страны Ельцин назвал его преемником.
Морозов тогда был депутатом Госдумы. Он рассказал РИА Новости, что Путина мало кто знал лично. Первый раз они встретились, когда Ельцин внёс его кандидатуру в ГД для утверждения премьером.
На той встрече Морозова поразило, что Путин знает его биографию. Было понятно, что главой кабмина он работать может, в нем чувствовался будущий лидер, отметил он.
Источник фото: сайт Кремля
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