За взлом электронного голосования в Москве пообещали 2 млн рублей

Хакеры, которые смогут взломать московскую систему электронного голосования, получат в качестве вознаграждения 2 млн рублей, а не полтора, как было обещано ранее.

Как заявил сегодня глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов, взломать можно попытаться во время теста 21 августа.

С 12 по 22 августа должен пройти третий этап тестирования системы электронного голосования. В нем примут участие жители только тех трех округов столицы, где состоится эксперимент. За 12 дней поступило более 600 заявок.

За электронным голосованием смогут проследить члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и наблюдатели. Партии уже направляют своих представителей для наблюдения. Самовыдвиженцам для этого нужно обратиться к общественным организациям.

Напомним, выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.

Источник фото: Правда.ру

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