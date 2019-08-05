Хакеры, которые смогут взломать московскую систему электронного голосования, получат в качестве вознаграждения 2 млн рублей, а не полтора, как было обещано ранее.
Как заявил сегодня глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов, взломать можно попытаться во время теста 21 августа.
С 12 по 22 августа должен пройти третий этап тестирования системы электронного голосования. В нем примут участие жители только тех трех округов столицы, где состоится эксперимент. За 12 дней поступило более 600 заявок.
За электронным голосованием смогут проследить члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и наблюдатели. Партии уже направляют своих представителей для наблюдения. Самовыдвиженцам для этого нужно обратиться к общественным организациям.
Напомним, выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.
Источник фото: Правда.ру
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