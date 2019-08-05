Неверов: надо перераспределить полномочия органов власти из-за пожаров

Ситуация с лесными пожарами требует пересмотра системы распределения полномочий, заявил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

По его словам, которые приводит сайт партии, уже есть предложения по изменению законодательства. Пора вернуться к вопросу распределения полномочий между федеральными органами власти, региональными и местными, так как схема, которая действует сейчас, не эффективна.

Депутат напомнил, что в мае обсуждалась готовность регионов и ведомств к пожароопасному сезону. Чиновники рослесхоза и минприроды уверяли, что все готово.

Неверов добавил, что нужно обязательно проанализировать правоприменительную практику. В 2018-м были приняты поправки, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров, но этой нормой не воспользовались.

Источник фото: сайт "Единой России"

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