Миронов: надо принять закон об учитывании чиновниками мнения граждан

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что законодательные нормы, которые касаются учета органами власти общественного мнения, нуждаются в значительных поправках.

Он напомнил ситуацию, когда президент Владимир Путин поручил руководству Архангельской области и Москвы учесть мнение местных жителей при строительстве мусорного полигона. Ранее он призывал власти Екатеринбурга учесть позицию горожан, которые были против строительства храма.

Миронов выразил недоумение: почему лидер страны должен напоминать чиновникам об их прямой обязанности - знать то, чего хотят люди. По его мнению, которое приводит официальный сайт СР, в настоящее время закон не регулирует процедуры учета мнения населения органами власти, и из-за этого возникают конфликты.

Политик добавил, что нужно принять закон, в котором будут сформулированы вопросы, подлежащие общественному обсуждению. Кроме того, надо предусмотреть меры наказания за воспрепятствование учету мнения граждан, заключил он.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

Читайте также:

Доходы высших чиновников должны быть более приближены к зарплатам большинства граждан - Миронов о заявлении Путина