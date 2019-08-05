Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что законодательные нормы, которые касаются учета органами власти общественного мнения, нуждаются в значительных поправках.
Он напомнил ситуацию, когда президент Владимир Путин поручил руководству Архангельской области и Москвы учесть мнение местных жителей при строительстве мусорного полигона. Ранее он призывал власти Екатеринбурга учесть позицию горожан, которые были против строительства храма.
Миронов выразил недоумение: почему лидер страны должен напоминать чиновникам об их прямой обязанности - знать то, чего хотят люди. По его мнению, которое приводит официальный сайт СР, в настоящее время закон не регулирует процедуры учета мнения населения органами власти, и из-за этого возникают конфликты.
Политик добавил, что нужно принять закон, в котором будут сформулированы вопросы, подлежащие общественному обсуждению. Кроме того, надо предусмотреть меры наказания за воспрепятствование учету мнения граждан, заключил он.
Источник фото: сайт "Справедливой России"
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