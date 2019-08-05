С 24 июля на официальном сайте мэра столицы принято 612 заявок на участие в электронном голосовании за кандидатов в депутаты Мосгордумы.
По словам главы общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, в округе № 1 принято 488 заявок, в 10-м - 88, в 30-м округе - 36.
Напомним, выборы состоятся 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.
От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от ЛДПР - 45, от "Справедливой России" - 40, от КПРФ - 44. Также зарегистрированы кандидаты от "Коммунистов России", "Родины", "Яблока", "Зеленых" и Партии роста.
Эксперимент по электронному голосованию будет проведен впервые. Округа, где оно состоится, выбрали сами жители столицы.
Чтобы принять участие в электронном голосовании, надо подать заявление через личный кабинет на портале мэра до 4 сентября включительно.
Источник фото: сайт Госдумы
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