Жириновский: будущее - за цифровой демократией

Будущее - за цифровой демократией, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, голосование за кандидатов в депутаты Мосгордумы в текущем году впервые будет электронным в трёх округах. Избиратели смогут сразу же проверить учёт своих бюллетеней.

Жириновский полагает, что этот опыт принесёт исключительно положительный результат. По его словам, которые приводит официальный сайт партии, "снизу" создать цифровую экономику не получится, только решением руководства РФ. Для этого "цифра" должна прийти в демократию.

Политик считает, что нужно везде установить "электронные урны", проводить выборы через интернет, чтобы они были прозрачными и чтобы власть регулярно сменялась.

Лидер ЛДПР добавил, что если была бы цифровая демократия, каждый гражданин мог бы проголосовать за или против любого проекта. Результат тогда был бы известен сразу, и его нельзя никак подделать.

Источник фото: сайт ЛДПР

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