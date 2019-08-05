Глава фермерского хозяйства Алексей Южанин, которому избирком Новосибирска и суд отказали в регистрации кандидатом на должность мэра, подал апелляцию.
Напомним, после отказа избиркома Южанин объявил голодовку, а позже обратился в суд. В конце июля суд признал отказ законным.
Южанин рассказал ТАСС, что он продолжает голодовку, но из-за состояния здоровья вынужден пить соки.
Отказано в регистрации фермеру было из-за того, что в протокол собрания местной ячейки Партии социальных реформ, которая его выдвигала, не внесли дату его рождения, место жительства и работы. Сам Южанин утверждает, что юрист просто не обратил внимание на то, что они нужны по закону, а избирком исправить ошибку не дал.
Кандидатами в мэры Новосибирска в настоящее время зарегистрированы 17 человек, в частности, действующий глава города Анатолий Локоть.
Источник фото: ВКонтакте
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