Новосибирский фермер оспорил отказ в регистрации кандидатом в мэры

Глава фермерского хозяйства Алексей Южанин, которому избирком Новосибирска и суд отказали в регистрации кандидатом на должность мэра, подал апелляцию.

Напомним, после отказа избиркома Южанин объявил голодовку, а позже обратился в суд. В конце июля суд признал отказ законным.

Южанин рассказал ТАСС, что он продолжает голодовку, но из-за состояния здоровья вынужден пить соки.

Отказано в регистрации фермеру было из-за того, что в протокол собрания местной ячейки Партии социальных реформ, которая его выдвигала, не внесли дату его рождения, место жительства и работы. Сам Южанин утверждает, что юрист просто не обратил внимание на то, что они нужны по закону, а избирком исправить ошибку не дал.

Кандидатами в мэры Новосибирска в настоящее время зарегистрированы 17 человек, в частности, действующий глава города Анатолий Локоть.

Источник фото: ВКонтакте

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