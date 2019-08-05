Жители Оренбуржья будут выбирать главу региона из пяти человек

Избирком Оренбургской области зарегистрировал пять кандидатов на должность главы региона. Процедура регистрация завершена.

Ее прошли врио главы региона Денис Паслер ("Единая Россия"), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Сергей Яцына ("Справедливая Россия"), Константин Горячев (Демократическая партия России) и Максим Амелин от КПРФ.

В регистрации было отказано Сергею Столпаку (ПАРНАС) и Петру Капишникову ("Защитники Отечества). Причина заключается в том, что они не предоставили необходимые документы.

Представитель от партии "Яблоко" Ринат Хамиев сам снял свою кандидатуру с выборов.

Напомним, в марте российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга, который был главой региона 9 лет. Врио президент назначил Паслера.

Источник фото: сайт "Единой России"

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