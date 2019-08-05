Избирком Крыма зарегистрировал список кандидатов реготделения ЛДПР в депутаты местного парламента после повторной подачи документов с разрешения суда.
В списке - 61 кандидат, возглавляет его лидер партии Владимир Жириновский.
Напомним, в середине прошлого месяца избирком отказался регистрировать список ЛДПР из-за того, что необходимые документы не были предоставлены вовремя. Однако в суде было доказано, что ее представитель не смог это сделать из-за проблем со здоровьем. В итоге избирком обязали еще раз рассмотреть вопрос о регистрации.
Для участия в выборах зарегистрированы также списки отделений семи партий: "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", КПРФ, "Коммунистов России", "Патриотов России", "Справедливой России" и "Родины".
В действующем созыве крымского парламента представлены две партии - "Единая Россия" и ЛДПР.
Источник фото: сайт ЛДПР
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