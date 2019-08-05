Ровно 20 лет назад Ельцин посоветовал Путину "самую высокую должность"

Ровно 20 лет назад, 5 августа 1999 года, действующий президент Российской Федерации Борис Ельцин позвал к себе в кабинет тогдашнего главу ФСБ — Владимира Путина.

О знаменательной дате напоминает издание "Московский комсомолец".

Ельцин, пишут авторы материала, предложил Путину должность главы правительства, а также посоветовал подумать и о "самой высокой должности".

Позже, в своих мемуарах, Борис Ельцин писал, что Владимир Путин смотрел на него внимательно, но молчал. Заподозрив сомнения собеседника, Ельцин заявил, что верит в Путина.

О своей вере во Владимира Путина Борис Ельцин заявил и тогдашнему президенту Соединенных Штатов Америки Биллу Клинтону. Ельцин охарактеризовал Путина как "твердого и решительного" человека.

Напомним, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин впервые был избран главой государства в марте 2000 года. Переизбирался на пост президента РФ в 2004, 2012 и 2018 годах.

Отметим, что перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был конституционно увеличен с 4 до 6 лет.

Власти немецкого города Дрезден — того самого, в котором в 1980-ых годах в качестве офицера КГБ служил Путин — считают, что экскурсии по "путинским местам" могут быть интересны туристам из России.

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