Опрос: россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Жители нашей страны относятся к советской власти конца 1970-х - начала 1980-х годов лучше, чем нынешнему руководству России. Об этом свидетельствует исследование "Левада-центра".

29% респондентов считают, что советская власть была близкой к народу, 25% - сильной, 22% - справедливой.

Нынешнюю власть большая часть опрошенных (41%) воспринимает как криминальную и коррумпированную. 31% считает ее чужой и далекой от народа, 24% - бюрократичной. Еще 15% опрошенных сочли ее непоследовательной.

Политолог Глеб Павловский считает, что россияне не вспоминают то, что было, и не хотят об этом знать, а конструируют идеальный образ. Устойчивость представлений о брежневской и путинской власти эксперт объяснил деполитизацией общества и отсутствием политического опыта.

Источник фото: Правда.ру

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