Оппозиционные политики, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, не собирались быть избранными в столичный парламент. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Он отметил, что если бы они участвовали в выборах, набрали не более 1% голосов, таковы прогнозы социологов. Глава МГИК сказал "Российской газете", что выборы им нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году. "Своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей", - сказал он.
По мнению Горбунова, сбор подписей отменять не нужно, так как люди должны выразить свою поддержку кандидатам в депутаты. Вместе с тем, добавил он, надо изменить сам процесс сбора. Глава МГИК намерен предложить проводить его в помещениях избирательных комиссий, "а не на коленке, как сейчас".
По его словам, человек придет в помещение избиркома с паспортом, занесет свои данные, а член комиссии проверит документ и подпись. Еще возможен вариант удостоверения подписи у нотариуса, заявил Горбунов.
Источник фото: Правда.ру
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