ЦИК Татарстана обвинил КПРФ в давлении на избиркомы

В ЦИК Татарстана заявили, что поведение представителей КПРФ в ходе избирательной кампании не соответствует нормам закона.

На сайте ведомства сообщается, что они игнорируют права других партий и кандидатов, оказывают давление на членов избиркомов, нарушают общепринятые нормы и процедуры.

Так, 1 августа член ЦИК РТ с правом совещательного голоса от КПРФ создал очередную "провокационную ситуацию", говорится в заявлении. Не дождавшись документов для рассмотрения, он вызвал полицию, оказывал давление на коллег и утверждал, что документы ему не предоставляют.

Поскольку в помещении, где проходит ознакомление с документами, ведется видеозапись, позже он письменно подтвердил, что претензий к комиссии у него нет.

В ЦИК заявили, что подобные ситуации спровоцировали коммунисты и в окружных избиркомах, и назвали такое поведение недопустимым.

Источник фото: Правда.ру

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