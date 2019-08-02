В ГД предложили увеличить срок задержания протестующих до 72 часов

Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов предлагает законодательно продлить срок задержания участников несанкционированных акций с трех до 72 часов.

По его словам, трех часов зачастую не хватает для всех оперативно-разыскных мероприятий по установлению причастности человека к нарушению закона.

Парламентарий заявил "Интерфаксу, что инициатива требует согласования с профильными министерствами и ведомствами. Кроме того, надо изучить правоприменительную практику.

Старшинов уточнил, что сотрудник полиции должен иметь право сам решать, сколько времени ему нужно для разбирательства.

Предложение может коснуться и статьи 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", по которой срок задержания доходит до 48 часов.

Источник фото: Правда.ру

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