СПЧ не будет формировать группу наблюдателей на митинг 3 августа

Совет при президенте по правам человека не будет формировать группу наблюдателей на несогласованный митинг 3 августа.

Его глава Михаил Федотов заявил, что она будет сформирована на акцию, которая запланирована на 10 августа. Однако, отметил он, любой член СПЧ может пойти на митинг по своему желанию.

Сам Федотов идти не намерен, так как у него "другие планы".

Он также рассказал о том, что составлена памятка для журналистов о поведении на митинге. Так, представителям СМИ рекомендуют заранее наладить контакт с пресс-службой МВД, иметь на одежде отличительный знак с надписью "ПРЕССА" или "PRESS" и т.д.

Добавим, глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский сказал "Интерфаксу", что пойдет на митинг в качестве наблюдателя.

Источник фото: Правда.ру

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