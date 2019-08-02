Брод: россияне выступают против потрясений и радикализма

Россияне выступают против радикализма и считают, что все разногласия можно решать в рамках закона, заявил член Совета при президенте по правам человека Александр Брод, комментируя опрос ВЦИОМ.

Напомним, исследование продемонстрировало, что 69% россиян и 61% москвичей поддерживают действия властей при несанкционированных митингах.

По словам Брода, жители нашей страны показали нежелание потрясений. Все помнят события на Украине, в Грузии, других странах, все они начинались с уличных протестов, поэтому, по его мнению, россияне "высказали здравые идеи".

Член СПЧ заявил РИА Новости, что незарегистрированные кандидаты в депутаты столичного парламента в суды не идут, так как не уверены в своей правоте. Поэтому они избрали путь шантажа, давления на избирательную комиссию, а прикрываются рядовыми москвичами и приезжими, заключил он.

Источник фото: Википедия

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