Глава ФОРГО рассказал о ловушке протеста

Феномен несанкционированных акций, которые сейчас по поводу выборов в Мосгордуму проходят в столице России продолжает привлекать внимание политологов и экспертов. В чем их особенность, в чем смысл сегодняшнего противостояния несистемной оппозиции и системы власти - это сейчас наиболее актуальные вопросы для экспертного сообщества.

Тем более, что большинство уже соглашается с тем, что московские выборы - только повод для более масштабных и программных заявлений «профессиональных оппозиционеров».

В одном из комментариев, глава Фонда развития гражданского общества, Константин Костин, сравнил лидеров оппозиции, призывающих граждан на несанкционированные митинги с этаким политическим гамельнским крысоловом: «лидеры оппозиции, зовущие на бессрочные и не согласованные акции гражданского неповиновения, выступают в роли гамельнского крысолова, заводя сторонников и просто наиболее активных граждан в реку неизбежных репрессий, сломанных судеб и забвения. Ну а некоторые сверхкачественные СМИ и оппозиционный сегмент социальных медиа выполняют функцию дудочки крысолова».

Более того, эксперт уверен, что нынешняя система власти в России переживет и эти политические протестные события, и обладает потенциалом преодолевать куда более серьезные политические трудности.

К тому же, по словам политолога, «се успешные цветные перевороты происходили в странах, где пресловутый авторитаризм существовал де-юре или в реальности глобальных медиа, а, по факту, популярного сильного лидера, сосредоточившего в своих руках все ресурсы и нити управления, не было. Происходили где-то в результате предательства элиты или внешнеполитических партнеров и союзников, где-то в результате одряхления и эрозии силового аппарата. Исключение составляют случаи прямого военного вмешательства извне для поддержки протестующих (будь то Югославия или Ливия). Правда, с ядерными державами таких случаев замечено не было».

Вывод, который делает Константин Костин из этих посылов достаточно прост, но, кажется, неочевиден для нынешних протестующих в Москве: «Что же делать тем, кто не доволен и хочет перемен? Ответ очень банальный: участвовать в выборах, использовать любую возможность для этого. И ходить на акции протеста, но только разрешенные. Участие в разрешенных акциях протеста делает сильнее вас, а участие в несогласованных усиливает существующий порядок».

И действительно, есть мнение, что многие, если не все из нынешних «кандидатов в кандидаты», которые требуют их зарегистрировать на выборы, несмотря на многочисленные нарушения в поданных документах и откровенные фальсификации ряда подписей - просто не смогли собрать необходимое количество сторонников своего выдвижения. А потому намеренно скандализируют предвыборные процессы. В том числе, и через провокации и силовые столкновения с полицией.

В действительности, это единственная возможность для них напомнить о себе и остаться в людской памяти, до следующих, например, выборов. Изобразить из себя политически значимых персон.

Здесь, конечно, несколько удивляет откровенно заторможенная реакция московских властей: Собянин дал хоть какой-то комментарий по несанкционированным акциям и силовому противостоянию, только через две или три недели после начала этой кампании несистемных оппозиционеров. Хотя мог бы высказаться и решительнее, и раньше.

Но, с другой стороны, как и говорилось выше, запаса прочности у нынешней и московской и российской политической системы в избытке для преодоления подобных проблем. И здесь все же следует помнить, что известные лидеры сделают себе в очередной раз имя, напомнят о себе, зарекомендуют себя «лидерами непримиримого протеста», а вот рядовые активисты, пришедшие на их зов оказываются в крайне незавидной ситуации.

И политическое забвение - наименьшая из проблем, которая им светит. Потому, что есть еще и социальная маргинализация после административных, а то и уголовных дел. Поскольку система, любая система к людям со статьей относится с настороженностью и предпочитает не иметь с такими людьми дел. Ни по работе, ни в рамках любых других деловых или профессиональных отношений.

Но тут уж все взрослые люди и каждый решает сам. Уйти ли в маргиналы, на обочину общества, или все же попытаться адекватно и цивилизованно отстаивать свои права.