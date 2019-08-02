Постпред Ингушетии при президенте подал в отставку

Зампредседателя правительства Ингушетии - постоянный представитель республики при президенте Алихан Цечоев покидает пост по собственному желанию.

По его словам, он переходит на работу в одно из федеральных министерств, в какое именно, не уточнил.

Врио главы региона Махмад-Али Калиматов указ об освобождении Цечоева от должности пока не подписал. Источник в правительстве заявил, что, возможно, он будет работать в министерстве по делам Северного Кавказа советником его главы.

Информации о том, кто заменит Цечоева на посту постпреда, пока нет.

Алихан Цечоев был постоянным представителем региона с конца 2016 года. Ранее работал в фондах социального страхования региона и России, а также первым зампредседателя правительства РИ.

Напомним, ранее в Ингушетии уволились первый вице-премьер Багаудин Оздоев, глава минфина Бекхан Оздоев и министр образования Юсуп Костоев.

Источник фото: сайт правительства Ингушетии

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