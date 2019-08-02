Волков выступил против регистрации Митрохина кандидатом в МГД

Представитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков убежден, что Мосгоризбирком не должен регистрировать кандидата от "Яблока" Сергея Митрохина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мосгоризбирком, словно издеваясь, рекомендовал восстановить на выборах Сергея Митрохина в 43-м округе (при том, что фабрику, на которой рисовали подписи, в том числе за Митрохина, мы ловили с поличным)", — написал Волков.

Напомним, в конце июня Волков также через социальные сети сообщил о том, что его команда раскрыла офис по фальсификации подписей за выдвижение сразу нескольких кандидатов, в том числе Сергея Митрохина. Комментируя эту новость, Митрохин не исключил, что это была провокация со стороны ФБК. Его конкурентом в 43-ем округе была представитель этой организации, член Команды Навального Любовь Соболь.

Также Леонид Волков утверждал, что наличие хотя бы одной подписи умершего человека в подписном листе кандидата свидетельствует о том, что подписи за него "рисуют". Вскоре, однако, член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил доказательства "рисовки" в пользу Любови Соболь. Эти доказательства Волков проигнорировал и сейчас вместе с другими представителями ФБК требует зарегистрировать Соболь кандидатом. Однако недоказанную "рисовку" в пользу Митрохина считает поводом не допускать его до выборов, вопреки рекомендациям Мосгоризбиркома.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. В настоящее время ряд не допущенных по разным причинам до голосования кандидатов от оппозиции пытается добиться регистрации, оспаривая решения Мосгоризбиркома в суде.

Фото превью: MosDay.ru