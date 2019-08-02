Избирком Липецкой области сегодня закончил проверку прохождения муниципального фильтра претендентами на должность губернатора.
В бюллетень для голосования будут внесены пять фамилий. Это врио губернатора Игорь Артамонов ("Единая Россия"), лидер местного отделения "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова, Андрей Плотников ("Коммунисты России"), Андрей Григорьев ("Патриоты России") и лидер фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев.
Муниципальный фильтр не прошли три человека: депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР), Вадим Давыдов ("Казачья партия РФ") и глава реготделения Аграрной партии Евгений Третьяков.
Напомним, российский лидер Владимир Путин осенью прошлого года принял досрочную отставку Олега Королева, который стоял во главе региона с 1998 года, и назначил на его место Артамонова.
Источник фото: Правда.ру
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