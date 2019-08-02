Кандидат в Мосгордуму Серебрянская отозвала свою жалобу из ЦИК

Кандидат в депутаты Мосгордумы по 45 избирательному округу Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК на отказ в регистрации.

Напомним, она шла на выборы как самовыдвиженец. Серебрянская отметила, что у нее нет достаточного количества подписей, чтобы продолжать участвовать в предвыборной гонке.

По словам Серебрянской, она тщательно не проверила качество работы сборщика подписей. Этот вопрос могли бы решить более современные методы сбора, например, электронный, добавила она.

Глава ЦИК Элла Памфилова пожелала ей в дальнейшем на предвыборных кампаниях работать с более профессиональной командой.

Сегодня Центризбирком также отказал в удовлетворении жалобы на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы самовыдвиженцу Константину Лисице. Ему тоже не хватило подписей.

Источник фото: Правда.ру

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