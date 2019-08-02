Избирком Комсомольска-на-Амуре отказал в регистрации на выборах главы города сразу трем кандидатам.
Все они шли на выборы как самовыдвиженцы. В подписных листах Сергея Наумова было недостаточно действительных подписей. Это касается и Антона Тищенко, но он также предоставил документы, оформленные с нарушениями требований закона, как и третий кандидат Артём Смадыч.
В качестве кандидата зарегистрирован Алексей Разин, выдвинутый "Единой Россией".
В итоге к настоящему моменту до выборов допущены три человека. Ранее были зарегистрированы Александр Жорник от ЛДПР и Эмиль Енин от "Справедливой России".
Две недели назад глава Хабаровского края Сергей Фургал потребовал от главы избиркома дать объяснения, почему отказано в регистрации кандидатам от КПРФ, "Справедливой России" и других партий. Он отметил, что выступает за честные выборы, а все говорят, что в регионе "губернатор давит оппозицию".
Источник фото: сайт "Единой России"
Читайте также:
Дума Комсомольска-на-Амуре приняла отставку главы города
Кандидату СР отказано в регистрации на пост мэра Комсомольска-на-Амура
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.
Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.