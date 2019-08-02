Еще трех человек сняли с выборов главы Комсомольска-на-Амуре

Избирком Комсомольска-на-Амуре отказал в регистрации на выборах главы города сразу трем кандидатам.

Все они шли на выборы как самовыдвиженцы. В подписных листах Сергея Наумова было недостаточно действительных подписей. Это касается и Антона Тищенко, но он также предоставил документы, оформленные с нарушениями требований закона, как и третий кандидат Артём Смадыч.

В качестве кандидата зарегистрирован Алексей Разин, выдвинутый "Единой Россией".

В итоге к настоящему моменту до выборов допущены три человека. Ранее были зарегистрированы Александр Жорник от ЛДПР и Эмиль Енин от "Справедливой России".

Две недели назад глава Хабаровского края Сергей Фургал потребовал от главы избиркома дать объяснения, почему отказано в регистрации кандидатам от КПРФ, "Справедливой России" и других партий. Он отметил, что выступает за честные выборы, а все говорят, что в регионе "губернатор давит оппозицию".

Источник фото: сайт "Единой России"

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