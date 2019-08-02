Неверов призвал все политические силы объединяться во время ЧП

Все партии должны объединять свои усилия во время ЧП в регионах, подобных наводнениям в Иркутской области, и работать вместе.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на встрече участников молодежного форума "Территория смыслов" с лидерами всех думских фракций.

Неверов подчеркнул, что на сегодняшний момент в Иркутской области большинства нет ни у одной политической силы. Чтобы принимать решения, необходима консолидация, добавил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь заявил, что команда губернатора-коммуниста Сергея Левченко без отдыха работает на ликвидации последствий паводка вместе с вице-премьером Виталием Мутко. Однако, по его словам, есть "силы, которые хотят руки погреть на трагедии".

Неверов на это ответил, что оценку действиям главы региона даст президент.

Источник фото: сайт "Единой России"

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