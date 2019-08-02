Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов стал официальным пользователем соцсети Instagram.
Он написал, что решил активировать страницу, чтобы представить большой аудитории "плод общей деятельности". Чиновник добавил, что с интересом будет читать комментарии, предложения и пожелания.
Врио главы региона назвал подписчиков своей командой, которая сделает все от нее зависящее, чтобы республика была благополучной.
Напомним, два дня назад Калиматов обратился к жителям республики с просьбой отправлять свои жалобы на работу чиновников напрямую в его приемную.
По его словам, обращения по разным вопросам и проблемам, критика и предложения, если они обращены к вышестоящей инстанции региона, должны быть направлены по адресу @priemnaya.ri, а "не просто выброшены в глобальную сеть".
Калиматов пообещал абсолютно по каждому обращению проводить проверку.
Источник фото: официальный сайт Ингушетии
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