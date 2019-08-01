Митрохин и Навальный обвинили друг друга в подделке подписей

«Яблочник" Сергей Митрохин считает, что заявление штаба Навального о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму говорит о большом интересе к нему, сообщает РИА «Новости», - он не исключил, что именно эти же самые люди и могли стоять за той самой фабрикацией.

Ранее глава штаба Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых рисовались подписи, Волков назвал Митрохина, актёра Андрея Соколова и ряд других.

"Леонид Волков мне в Twitter написал, что знаю ли я, что какая-то "фабрика" работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать. Он до сих пор не прислал. Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были... У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна", - рассказал РИА Новости Митрохин.

По его словам, он у Навального стоит поперек горла, «так как не дает конкурентам провести своих людей в Мосгордуму»."Я к этому отношусь с пониманием, что это будет вызывать негативные эмоции, попытки совершить провокации", - добавил он в интервью агентству.Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября в единый день голосования.