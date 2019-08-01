Около 90% жителей СКФО не планируют участвовать в уличных акциях протеста. Это выяснил межрегиональный центр общественных инициатив "Северный Кавказ" по итогам соцопроса.
На вопрос: "Возможно ли ваше участие в уличных акциях?" 87,8% респондентов ответили отрицательно. В ближайшей перспективе в них не намерены участвовать 79,2%.
Вместе с тем 64,1% участников исследования допускают, что в округе могут возникнуть уличные протесты по политическим и экономическим причинам.
Опрошенные считают, что наиболее вероятны такие акции в Ингушетии и Дагестане. Самый низкий показатель в Чечне - 14%.
В ходе другого опроса жителей СКФО было установлено, что почти каждый второй не чувствует уверенности в завтрашнем дне.
Источник фото: Правда.ру
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