Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны

Несанкционированные митинги могут привести к распаду страны, заявил кинорежиссер, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

По его словам, к согласованным с властями акциям вопросов у него нет, а несанкционированные - это провокация, попытка повторить 1991 год, когда все "начиналось с митингов и закончилось распадом страны".

Режиссер сказал агентству "Москва", что в настоящее время применяется тот же сценарий по расшатыванию общества, и посоветовал гражданам не ходить на незаконные мероприятия.

Ситуацию изданию прокомментировал и другой деятель культуры - директор Государственного училища духового искусства, джазмен Игорь Бутман. Он отметил, что нужно находить цивилизованные пути выражения своего мнения, политических взглядов и протестов.

Бутман добавил, что агрессивные выступления никогда не приводили ни к чему хорошему, а влекли за собой только негативные последствия.

Источник фото: Правда.ру

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