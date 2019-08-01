Несанкционированные митинги могут привести к распаду страны, заявил кинорежиссер, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
По его словам, к согласованным с властями акциям вопросов у него нет, а несанкционированные - это провокация, попытка повторить 1991 год, когда все "начиналось с митингов и закончилось распадом страны".
Режиссер сказал агентству "Москва", что в настоящее время применяется тот же сценарий по расшатыванию общества, и посоветовал гражданам не ходить на незаконные мероприятия.
Ситуацию изданию прокомментировал и другой деятель культуры - директор Государственного училища духового искусства, джазмен Игорь Бутман. Он отметил, что нужно находить цивилизованные пути выражения своего мнения, политических взглядов и протестов.
Бутман добавил, что агрессивные выступления никогда не приводили ни к чему хорошему, а влекли за собой только негативные последствия.
Источник фото: Правда.ру
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