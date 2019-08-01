В Подмосковье ряд кандидатов в депутаты пытаются давить на территориальные избиркомы, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
По его словам, фиксируется снижение правовой подготовки у партий. Значительное число документов, которые предоставлены в комиссии, не соответствуют закону.
Среди часто встречающихся нарушений - поддельные дипломы о высшем образовании, непредоставление документов для выдвижения. Выявлены случаи, когда у кандидатов не истек десятилетний срок после погашения судимости.
Березкин констатировал, что давление, которое оказывают недобросовестные кандидаты, направлено на то, чтобы побудить ТИКи нарушить закон.
Напомним, 8 сентября в 31 подмосковном муниципалитете пройдут выборы в советы депутатов, из них в 27 - основные выборы, в четырех - довыборы. К настоящему времени зарегистрировано 1174 кандидата, из них 163 самовыдвиженца и 1011 - от партий.
Источник фото: Правда.ру
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