Общественная палата направит в регионы разъяснения по применению закона об оскорблении госсимволов. Кроме того, она намерена обратиться в Госдуму с просьбой уточнить его формулировки.
Первый зампред комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов заявил, что есть проблема с трактовкой норм данного документа.
Резолюция, по его словам, будет направлена высшим должностным лицам субъектов РФ.
Член ОП Александр Малькевич в свою очередь заявил, что с момента вступления закона в силу было зафиксировано почти 50 случаев его вольной трактовки. Он пояснил, что наказывать он должен за критику не в адрес чиновников и структур, а органов, которые осуществляют государственную власть - президента, Федерального собрания и судов, а также герба, гимна и флага.
Малькевич добавил, что отдельные чиновники на местах приравняли себя к органам госвласти, а силовые структуры возбуждают дела по данному закону, хотя это к нему не относится.
Источник фото: сайт Госдумы
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