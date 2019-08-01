Жеребьевку эфирного времени для кандидатов в МГД проведут 2 августа

2 августа состоится жеребьевка эфирного времени на телеканалах и радиостанциях, а также помещений для встреч с избирателями между кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что мероприятие начнется в 10:00, присутствовать на нем будут сами кандидаты, их представители и сотрудники СМИ.

Бесплатное эфирное время обязаны предоставить телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы". Предвыборная агитация стартует 12 августа.

Реут также отметил, что редакции каналов предлагают кандидатам разместить агитационный материал - три раза по одной минуте. Общий объем предоставленного эфирного времени - почти 700 минут.

На выборы в МГД седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата, отказано в регистрации 57. Голосование, напомним, состоится 8 сентября.

Источник фото: сайт правительства Москвы

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