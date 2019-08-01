Жириновский: подросткам надо дать возможноть голосовать и работать

Владимир Жириновский в очередной раз предложил понизить возраст, дающий право голосовать, до 16 лет.

По мнению, лидера ЛДПР, которое он выразил на общероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов", в эти годы человек уже способен разобраться в политических вопросах, тем более при современном развитии технологий подростки получают информацию мгновенно и иногда знают больше, чем пенсионеры.

Политик убежден, что подростки приходят на митинги оппозиции из-за того, что им нечем заняться. "Человеку 14 лет - дайте ему возможность работать, получать деньги. Пусть трудится в ночную смену, если захочет", - сказал он.

Жириновский добавил, что власть, которой есть что скрывать и что терять, боится молодёжи, не допускает её к выборам, потому что молодёжь нельзя купить, она против всех.

Парламентарий отметил, что значительная часть избирателей - это люди старшего поколения, которые не всегда понимают, за кого голосуют, "им показывают клеточку, где поставить галочку, они ставят".

Источник фото: сайт ЛДПР

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