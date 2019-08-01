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Источник Правда.Ру

Членов ОП Москвы допустят до наблюдения за митингами

Политика print

Члены Общественной палаты Москвы получат статус наблюдателя на массовых мероприятиях. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

По его словам, согласие на это дал начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов. 45 членам ОП уже направлены предложения стать наблюдателями, девять согласились.

Венедиктов сообщил ТАСС, что такие полномочия позволят проверять условия содержания в автозаках. Кроме того, наблюдатели смогут контактировать с полицией.

Экс-сенатор Анатолий Лысков, комментируя данное решение, назвал его рациональным. Он заявил Regions.ru. что Венедиктов как журналист умеет объективно оценивать происходящие события.

По мнению Лыскова, на митингах нужны люди, которые умеют вести переговоры с конфликтующими сторонами и предлагать варианты недопущения физического столкновения. И такие люди должны обладать статусом, соответствующие изменения нужно внести в федеральное и региональное законодательство, заключил он.

Источник фото: Правда.ру

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Темы москва митинги венедиктов общественная палата
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