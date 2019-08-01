Шеин: нужно восстановить право граждан на свободу митингов

Депутат Госдумы Олег Шеин прокомментировал предложение председателя общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексея Венедиктова о наделении членов Общественной палаты столицы статусом наблюдателей на массовых мероприятиях.

По его словам, проанализировать, как это будет работать, можно только на основе реальных событий. Пока непонятно, будут члены ОП поддерживать любые решения власти или действительно выручать людей в случаях неправомерных действий полиции, сказал он Regions.ru.

Точно сможет предотвратить конфликты в ходе выборов регистрация абсолютно всех кандидатов, сдавших необходимые документы, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что нужно уволить членов избиркомов, которые "отсекают неугодных кандидатов".

По мнению Шеина, необходимо изменить законы таким образом, чтобы можно было восстановить право граждан на свободу публичных массовых мероприятий, в том числе и митингов.

Источник фото: сайт Госдумы

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