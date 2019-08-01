Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин назвал число кандидатов, зарегистрировавшихся на выборы муниципальных депутатов в Подмосковье.
По его словам, на данный момент зарегистрировано 1174 кандидата, из них 163 самовыдвиженца и 1011 - от партий.
Отказано в регистрации 74 кандидатам, 40 из которых - самовыдвиженцы.
Основная причина отказа - недобросовестная подготовка документов. В частности, кандидаты предоставляли несуществующие или неполные сведения.
Регистрация будет завершена 6 августа.
В единый день голосования 8 сентября в Подмосковье будут проходить выборы в советы депутатов 31 муниципалитета.
"27 советов депутатов - основные выборы, четыре муниципалитета выборы проводят дополнительные", - сказал Березкин.
Всего в регионе выдвинулись 2930 кандидатов.
Источник фото: сайт "Единой России"
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