В Подмосковье на выборы зарегистрировали более тысячи кандидатов

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин назвал число кандидатов, зарегистрировавшихся на выборы муниципальных депутатов в Подмосковье.

По его словам, на данный момент зарегистрировано 1174 кандидата, из них 163 самовыдвиженца и 1011 - от партий.

Отказано в регистрации 74 кандидатам, 40 из которых - самовыдвиженцы.

Основная причина отказа - недобросовестная подготовка документов. В частности, кандидаты предоставляли несуществующие или неполные сведения.

Регистрация будет завершена 6 августа.

В единый день голосования 8 сентября в Подмосковье будут проходить выборы в советы депутатов 31 муниципалитета.

"27 советов депутатов - основные выборы, четыре муниципалитета выборы проводят дополнительные", - сказал Березкин.

Всего в регионе выдвинулись 2930 кандидатов.

Источник фото: сайт "Единой России"

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