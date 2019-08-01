Бабушкина: депутат должен мало есть и много работать

Заксобрание Свердловской области приняло так называемый "моральный кодекс" поведения депутатов.

По словам спикера Людмилы Бабушкиной, избиратели хотели бы видеть парламентария, который мало ест, мало спит и много работает. ЗС достаточно много делает для того, чтобы люди видели работу депутатского корпуса, сказала она ЕАН, уже существуют правовые акты, предусматривающие меры воздействия на народных избранников, которые себя недостойно ведут.

На то, что необходим отдельный документ, указал прокурор региона Сергей Охлопков. "Хотя и без этого находили всегда способы воздействия", - отметила Бабушкина.

За последние 15 лет в парламенте лишь два раза пришлось применить дисциплинарное воздействие.

Самое строгое наказание для депутата по новому "кодексу" - лишение на месяц права выступать на пленарных заседаниях. Документ гласит, что вести себя достойно парламентарий должен не только в стенах ЗС, но и на встречах с избирателями.

Источник фото: сайт Госдумы

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