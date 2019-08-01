Псковские коммунисты выступают против сноса памятника Ленину в областном центре.
В заявлении на сайте регионального отделения КПРФ говорится, что памятник подвергается нападкам постоянно. О планах по реконструкции одноименной площади заявляли все бывшие губернаторы и "подхалимствующие чиновники", отмечается в нем и добавляется, что лишь активный протест местных жителей помог не дать совершиться акту вандализма.
Теперь и глава Пскова Александр Братчиков заговорил о существовании подобных планов, заявляют коммунисты. В КПРФ считают, что горадминистрация занимает двуличную позицию: с одной стороны, пытается привести в порядок древний Псков, с другой - намерена снести памятник Ленину.
В отделении партии заявили, что готовы поднять протестное движение по всей Псковской области, организовать акты гражданского неповиновения, "сделать все, чтобы памятник Ленину остался неприкосновенным".
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Член ЛДПР Дегтярев предлагает все памятники Ленину отвезти в Ульяновск
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.
Политик выразил сожаление, что нынешняя украинская власть систематически пытается выполнять "задачи госдепа и Евросоюза".