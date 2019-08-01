КПРФ готова устроить протесты в Псковской области ради памятника Ленину

Псковские коммунисты выступают против сноса памятника Ленину в областном центре.

В заявлении на сайте регионального отделения КПРФ говорится, что памятник подвергается нападкам постоянно. О планах по реконструкции одноименной площади заявляли все бывшие губернаторы и "подхалимствующие чиновники", отмечается в нем и добавляется, что лишь активный протест местных жителей помог не дать совершиться акту вандализма.

Теперь и глава Пскова Александр Братчиков заговорил о существовании подобных планов, заявляют коммунисты. В КПРФ считают, что горадминистрация занимает двуличную позицию: с одной стороны, пытается привести в порядок древний Псков, с другой - намерена снести памятник Ленину.

В отделении партии заявили, что готовы поднять протестное движение по всей Псковской области, организовать акты гражданского неповиновения, "сделать все, чтобы памятник Ленину остался неприкосновенным".

Источник фото: Правда.ру

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