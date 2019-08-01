Россию надо вывести из тяжелого системного кризиса, заявил Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ отметил, что за последний год он только усилился.
По словам политика, которые приводит официальный сайт партии, в связи с завершением весенней сессии Госдумы он направил в адрес органов государственной власти обращение, в котором обозначил меры для выхода из кризиса. Среди них, в частности, формирование бюджета развития, введение эффективной налоговой системы, борьба с бедностью, технологическим отставанием и вымиранием населения.
Для воплощения этих задач в жизнь Зюганов призвал обратиться к антикризисной программе КПРФ.
Парламентарий также прокомментировал ситуацию с наводнением в Иркутской области. Он выразил сожаление в связи с постоянной критикой губернатора Сергея Левченко. По его мнению, это не только нечестно, но и "бессовестно и омерзительно с любой точки зрения".
Зюганов подчеркнул, что поток клеветы напрямую связан с попытками коммерсантов вернуть утраченные возможности по ведению незаконных лесозаготовок.
Источник фото: Википедия
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