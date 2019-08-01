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Зюганов: надо вывести страну из тяжелого системного кризиса

Политика print

Россию надо вывести из тяжелого системного кризиса, заявил Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ отметил, что за последний год он только усилился.

По словам политика, которые приводит официальный сайт партии, в связи с завершением весенней сессии Госдумы он направил в адрес органов государственной власти обращение, в котором обозначил меры для выхода из кризиса. Среди них, в частности, формирование бюджета развития, введение эффективной налоговой системы, борьба с бедностью, технологическим отставанием и вымиранием населения.

Для воплощения этих задач в жизнь Зюганов призвал обратиться к антикризисной программе КПРФ.

Парламентарий также прокомментировал ситуацию с наводнением в Иркутской области. Он выразил сожаление в связи с постоянной критикой губернатора Сергея Левченко. По его мнению, это не только нечестно, но и "бессовестно и омерзительно с любой точки зрения".

Зюганов подчеркнул, что поток клеветы напрямую связан с попытками коммерсантов вернуть утраченные возможности по ведению незаконных лесозаготовок.

Источник  фото: Википедия

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Темы кпрф госдума депутаты кризис в россии геннадий зюганов
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