Владимир Жириновский призвал россиян не участвовать в уличных беспорядках, так как последствия могут быть очень печальными.
На своей странице в одной из соцсетей он написал, что в 1917 и 1991 годах смута приводила Россию к распаду, и от этого пострадали абсолютно все жители страны. Люди становились жертвами чужих политических амбиций. И сейчас могут пострадать рядовые участники акций, а политики "куда-нибудь скроются", указал лидер ЛДПР.
По его словам, даже просто задержание может навсегда испортить жизнь человека, а если кто-то нарушит закон, последствия будут самыми серьезными. Политик отметил, что за известных оппозиционеров заступится Запад, а за простых людей - никто.
Кроме того, констатировал парламентарий, на несанкционированных мероприятиях есть риск для жизни. Там нет проверок, поэтому пронести можно что угодно, среди участников могут оказаться и террористы.
Не надо рисковать собой ради чьих-то политических амбиций, заключил Жириновский.
Источник фото: сайт ЛДПР
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