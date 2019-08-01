Жириновский призвал россиян не участвовать в уличных беспорядках

Владимир Жириновский призвал россиян не участвовать в уличных беспорядках, так как последствия могут быть очень печальными.

На своей странице в одной из соцсетей он написал, что в 1917 и 1991 годах смута приводила Россию к распаду, и от этого пострадали абсолютно все жители страны. Люди становились жертвами чужих политических амбиций. И сейчас могут пострадать рядовые участники акций, а политики "куда-нибудь скроются", указал лидер ЛДПР.

По его словам, даже просто задержание может навсегда испортить жизнь человека, а если кто-то нарушит закон, последствия будут самыми серьезными. Политик отметил, что за известных оппозиционеров заступится Запад, а за простых людей - никто.

Кроме того, констатировал парламентарий, на несанкционированных мероприятиях есть риск для жизни. Там нет проверок, поэтому пронести можно что угодно, среди участников могут оказаться и террористы.

Не надо рисковать собой ради чьих-то политических амбиций, заключил Жириновский.

Источник фото: сайт ЛДПР

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