Калиматов призвал жителей Ингушетии жаловаться на чиновников лично ему

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратился к жителям республики с просьбой отправлять свои жалобы на работу чиновников напрямую в его приемную.

По его словам, обращения по разным вопросам и проблемам, критика и конструктивные предложения, если они обращены к вышестоящей инстанции региона, должны быть направлены по адресу @priemnaya.ri, а "не просто выброшены в глобальную сеть".

Калиматов пообещал по каждому такому сигналу проводить необходимую работу и не оставлять их без ответа, передает "Интерфакс".

В начале прошлого месяца стало известно, что врио главы Ингушетии завел личный аккаунт в Instagram. На него уже подписались 23,4 тыс. пользователей.

В администрации Калиматова заявили, что он намерен поддерживать связь с жителями РИ, принимать их обращения и реагировать на них.

Источник фото: официальный сайт Ингушетии

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