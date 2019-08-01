Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратился к жителям республики с просьбой отправлять свои жалобы на работу чиновников напрямую в его приемную.
По его словам, обращения по разным вопросам и проблемам, критика и конструктивные предложения, если они обращены к вышестоящей инстанции региона, должны быть направлены по адресу @priemnaya.ri, а "не просто выброшены в глобальную сеть".
Калиматов пообещал по каждому такому сигналу проводить необходимую работу и не оставлять их без ответа, передает "Интерфакс".
В начале прошлого месяца стало известно, что врио главы Ингушетии завел личный аккаунт в Instagram. На него уже подписались 23,4 тыс. пользователей.
В администрации Калиматова заявили, что он намерен поддерживать связь с жителями РИ, принимать их обращения и реагировать на них.
Источник фото: официальный сайт Ингушетии
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