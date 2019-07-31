Рябцева призвала остановить проект о травле полицейских в Сети

Инициированный "оппозиционерами" интернет-проект "Сканер" направлен на установление личностей сотрудников властных структур, проводивших задержания на несанкционированном митинге 27 июля. Собранная информация используется для травли и оскорблений сотрудников полиции в социальных сетях.

Во время незаконной акции были зафиксированы случаи нападений и попыток причинить вред служащим правоохранительных органов. Известно, что один из особенно агрессивных протестующих даже нанёс удар в лицо ОМОНовцу. Теперь же активисты пытаются вычислить сотрудников, обеспечивавших охрану общественного порядка в столице, привлекая подростков. Схема до банальности простая: данные о сотруднике находят через поиск по фотографии. Вся собранная информация публикуется в открытом доступе.

Организаторы проекта называют себя "гражданским правосудием" и, видимо, рассчитывают на то, что публикация открытых данных не преследуется по закону. Цель создания таких постов — собрать под ними как можно больше ненавистнических комментариев. Следует отметить, что схема работает исправно.

Любовь Соболь и иные организаторы несогласованного митинга частенько говорят о праве людей на мирный протест. Однако назвать "мирными" беспорядки у стен столичного правительства никак нельзя. Доказательства в виде фото и видео с места событий появляются в интернете одно за другим. Один из арестованных воспользовался пронесённым в толпу газовым баллоном, от распыления которого пострадали двое стражей порядка. Сообщается, что при себе у нападавшего имелись и два ножа. Бутылки и фрагменты асфальта летели со всех сторон. Теперь же придумана новая тактика — откровенная травля сотрудников правоохранительных органов в интернете с привлечением широкой аудитории.

При поступлении на службу стражам порядка рекомендуется не заводить профилей в социальных сетях, особенно открытых. Однако некоторые всё же делятся материалами своей частной жизни с общественностью, чем и пользуются "оппозиционеры".

Участники проекта "Сканер" чётко прописали свою основную цель в так называемом манифесте "Как наказать палачей". Они не скрывают, что хотят превратить жизнь человека, который выполнял свои прямые обязанности, в ад, наполненный гневными сообщениями от незнакомцев и даже близкого окружения.

Особенную тревогу вызывает то, что авторы проекта нацелены ещё и на детей полицейских. Они призывают распространять идею "папа палач" среди одноклассников таких детей. Никого не смущает, что провоцирование школьной травли может навредить молодым ребятам.

Отметим, что на столь агрессивное "гражданское правосудие" обратили внимание многие граждане. Был поднят вопрос о том, какими мерами можно остановить травлю и наказать ответственных. Так, блогер Админ Заев предложил собирать публикации и подавать запрос в Роскомнадзор.

Эту тему затронули и корреспонденты "ПолитЭксперта" в интервью с кандидатом в Мосгордуму Лесей Рябцевой. Она возмутилась тому, что организаторы изначально незаконной акции перенесли свои провокации в Сеть. Можно говорить о том, что её неприятно поразили пожелания смерти детям ОМОНовцев и росгвардейцев.

Рябцева также поделилась с изданием своими мыслями по поводу участия в травле молодёжи. По её словам, подростки легко разгораются и пока не понимают, что верхушка "оппозиции" их только использует. Рябцева предложила обратиться к законности и установить, есть ли лицензия на ведение деятельности у этого проекта. "Нужно проверить их юридические документы на соответствие, и уже на основании каких-то нарушений проект закрывать" — добавила кандидат.

По итогам прошедшего в Москве митинга уже возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщает Следственный комитет России. Акция протеста была организована с нарушением законодательства РФ бывшими кандидатами в МГД, которым было отказано в регистрации на основании фальсификации данных в подписных листах.