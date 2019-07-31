Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение упразднить должность одного из 12 своих заместителей.
Он исключил из структуры органов госвласти должность замглавы региона - начальника департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Руководитель департамента информационной политики Алексей Севостьянов пояснил "Интерфаксу", что теперь работу ведомства губернатор курирует сам, оперативное управление этим подразделением поручено вице-губернатору по вопросам безопасности Игорю Толстоносову.
Антикоррупционный департамент продолжит свою деятельность. Исполнять обязанности его главы будет Сергей Аксиненко.
Ранее пост, о котором идет речь, занимал Александр Шестаков. Он скончался две недели назад после продолжительной тяжелой болезни.
Источник фото: Правда.ру
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