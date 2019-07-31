Избирком Республики Алтай отказал в регистрации в качестве кандидатов на выборах главы региона представителям реготделений партий "Справедливая Россия" и "Зеленые".
Причина - недостаточное количество подписей для прохождения муниципального фильтра. От СР выдвигался Леонид Ефимов, от второй партии - Александр Чеконов.
В бюллетенях будут три кандидата: врио главы региона Олег Хорохордин ("Единая Россия"), Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.
Изначально о своем желании побороться за кресло главы края заявляли восемь кандидатов, трое из них вообще не принесли подписи и документы для регистрации.
Напомним, в марте Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил на его место Хорохордина.
Источник фото: Правда.ру
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